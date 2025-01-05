قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة دير البلح وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أستهداف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أُصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، جراء قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا بالقرب من أبراج عين جالوت في المخيم، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، إلى جانب تعرض منزل مجاور لأضرار جسيمة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عبر هجمات برية وبحرية وجوية، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 45,717 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين.

وتظل هذه الحصيلة غير نهائية، حيث ما زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.