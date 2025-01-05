طقس مطروح.. أجواء شتوية وأمطار متقطعة

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، طقس شتوي مائل البرودة مع تساقط الأمطار الخفيفة المتقطعة ونشاط ملحوظ للرياح الشمالية الباردة والعكسية الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء.

تعرضت محافظة مطروح لتغيرات مناخية وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على كافة الأنحاء، مما أدى إلى تساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتأثرت المحافظة باضطرابات في الأحوال الجوية نتيجة تعرضها لمنخفض جوي يمر على شمال البلاد في البحر المتوسط، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 12 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 65٪ والتي تساعد على نشاط عملية التكاثف وتساقط الأمطار الخفيفة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة، وصل ارتفاع الأمواج ما بين المتر والمتر ونصف، والفرصة غير مهيأة للأعمال البحرية وصيد الأسماك.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح والمعدات اللازمة لذلك؛ لتيسير حركة المرور والمواطنين.

طقس مطروح.. أجواء شتوية مائلة للبرودة مع أمطار خفيفة متقطعة

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