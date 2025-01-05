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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حصاد إدارة المعامل لصحة الدقهلية لـ 2024

جانب من أنشطة إدارة
جانب من أنشطة إدارة المعامل بصحة الدقهلية
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استعرض الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان اليوم  ,  إنجازات إدارة المعامل والمعمل المشترك، خلال العام الماضي، لا سيما فى تكثيف نشاطها بمجال المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملي. 


وكشف "مدكور " عن أن العام الماضي شهد عقد (3) دورات تدريبية خاصة لرفع كفاءة العاملين بمعامل المستشفيات والادارات الصحية عن الجودة  والامان الحيوى، علاوة على 3 دورات تدريبية بمقر إدارة التدريب  حيث تم تدريب (80) من التخصصات (أطباء & كيميائيين & صيادلة & فنيين معمل) من جميع المستشفيات والإدارات التابعة.


ولفت وكيل الوزارة إلىى أنه فى إطار مبادرة  رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية فقد تم إجراء نحو 305 تحاليل  للكشف المبكر عن اورام البروستاتا وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى نهاية 2024  .


وأضاف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، أنه إلى جانب الدورات المتكررة على سياسات مكافحة العدوى والتعامل الآمن والتخلص من النفايات الطبية، فقد بلغت عدد جولات المرور على معامل المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة نحو 553  زيارة تفقدية.


وعلى صعيد تطوير المعامل، فقد شهد العام الماضى افتتاح7 معامل ميكروبيولوجى بمستشفيات ( بلقاس – شربين – اجا – صدر المنصورة – المنزلة – منية النصر – تمى الامديد ) بالاضافة الى عدد (6) مستشفيات بهم معامل ميكروبيولوجى من قبل وهم ( دكرنس – السنبلاوين – حميات المنصورة – طلخا – ميت غمر - نبروه ) ليصبح اجمالى عدد المستشفيات التى يوجد بها معامل ميكروبيولوجى (13) مستشفى كما يجرى حاليا  تجهيز معمل  بمستشفى المطرية المركزى . 


وقد تضمن بيان الإدارة فيما يتعلق بإجمالي العينات خلال العام 2024 تفصيليًا على التالى إجمالي عينات الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة الخاصة بالعينات التأكيدية بالمحافظات (الدقهلية & الغربية & كفرالشيخ) (3476) 
- إجمالى عينات كيمياء الدم وأبحاث الدم (8621 ) و إجمالى عينات فيروسات المستشفيات الحكومية بمعمل الإدارة (12692 )  وإجمالى عينات فيروسات المراكز الطبية الخاصة (4735 )   أما إجمالي إحصائيات المعمل المشترك خلال عام 2024 : فقد جاءت كالآتى: الأغذية 25417  عينة والمياه 43849  عينة  والفيروسات 4441 عينة والمخدرات 30891  عينة.
 

الدقهلية السنبلاوين الصحة بالدقهلية منية النصر مستشفى المطرية ميت غمر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية