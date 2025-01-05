ماجدة خير الله عن فيلم "بضع ساعات في يوم ما": أهم أفلام العام الماضي

أفصحت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن رأيها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما" الذي طرح بالسينمات مؤخرا.

وقالت ماجدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"لم أكن قد شاهدت( فيلم بضع ساعات في يوم ما)الذي عرض في الايام الاخيره من ديسمبر 2024، الذي اخرجه عثمان ابو لبن عن نص، لمحمد صاق، وبعد ان شاهدته مؤخرا ، أستطيع ان أجزم انه اهم افلام العام الماضي، ويضم عدة حكايات عصرية تضع العلاقات الانسانية على طاولة التشريح، فتزداد نفورا من زيف بعضها، وتعاطفا مع البعض الاخر، ومعظمها يدور حول الهوس الذي يدفع المحبطين ويقودهم للتكسب عن طريق تصوير تفاصيل حياتهم الخاصه وجعلها مباحه ومتاحه للجميع".

وأضافت ماجدة:"والاهم من هذا فالفيلم وحكاياته يجعلنا نكتشف عمق الموهبه لدي بعض نجومنا ، الذين تستهلكم السينما في اتجاه واحد ، واهم اكتشافات هذا الفيلم هو الجانب الاخر من موهبة هشام ماجد، الذي قدم دورا يحمل الكثير من الكوميديا المغلفه بالسخريه ، ولكنه في موقف واحد ، وبلا اي افتعال يجعل الشجن يملأ نفسك، وتجد الدموع تقفز الي عينيك بدون مقدمات ومن مفاجاه تصرف الشخصيه التي تبدو طوال الوقت غير مباليه ولاتتفاعل مع الاخرين، ولكنه يخفي كما هائلا من المشاعر الصادقه تنتظر موقف ما يفجرها".

وتابعت خير الله حديثها:" والشخصيه الثانيه التي فاجأتني بأدائهاهي (مي عمر) ايوه مي عمر ! يبدو ان الفنان لابد ان يبتعد من حين لآخر عن المناطق الآمنه في حياته، كي يعيد اكتشاف نفسه، او علي الاقل يدع الآخرين يكتشفونه بشكل افضل!احمد صلاح السعدني لم يفاجئني بمستواه وقدرته علي تلون الاداء في المشهد الواحد، فهو من افضل نجوم جيله ويظلمه التصنيف التجاري، الذي يضع في الصداره الاقل موهبه وقيمه، هدي المفتي تتقدم بخطوات ثابته ، سيناريو الفيلم اهتم برسم الشخصيات بحيث تتعرف علي تاريخها وتركيبتها النفسيه من خلال مواقف ، متصاعده ، ومتشابكه يحسب للمخرج عثمان ابو لبن التعامل مع هذا الكم من المواهب ووضعها في اطار يسمح بتألقها وإكتشاف جوانب منها كانت مطموسه".

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» في إطار رومانسي حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويكشف كل منهم التحولات النفسية للآخرين في كل قصة.