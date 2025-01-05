طبيب يكشف العلاقة بين القولون العصبي والحالة العاطفية

يصحب متلازمة القولون العصبي ألم في البطن والانتفاخ أو الإمساك ولا يدرك الكثيرون أن عواطفهم ومستوى التوتر لديهم يمكن أن تكون السبب في هذه الأعراض.

كشف الدكتور رومان مالكوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عن طبيعة العلاقة بين الأمعاء والحالة العاطفية حيث يؤدي التوتر والمشاعر السلبية إلى سلسلة من ردود الفعل التي تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

ويقول :تتميز متلازمة القولون العصبي بألم في البطن والانتفاخ أو الإمساك ولا يدرك الكثيرون أن عواطفهم ومستوى التوتر لديهم يمكن أن تكون السبب في هذه الأعراض.

وأن أحد مظاهرها حدوث تشنجات في القناة الصفراوية مما يؤدي عدم كفاية تدفق الصفراء إلى شطر غير كامل للدهون مما يسبب الانتفاخ والشعور بالثقل والإمساك.

بالإضافة إلى ذلك يقلل نقص الصفراء من امتصاص العناصر المغذية ما قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن وهذا بدوره يمكن أن يسبب أعراضا جديدة لاعتلال الصحة ومشكلات أخرى. حيث يساهم نقص فيتامين D والحديد في الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة وحتى الاكتئاب.

وبالإضافة إلى ذلك تساهم المواقف العصيبة وحالات القلق في زيادة البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات مثل المبيضات كما يؤثر اختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة على تركيب السيروتونين وهو ناقل عصبي يؤثر في مستوى المزاج.

ويمكن أن تخفي أعراض القولون العصبي الالتهابات الطفيلية وقد تحتوي الأطباق الشعبية مثل السوشي والأسماك المملحة قليلا على بيوض الديدان الطفيلية عند تحضيرها من منتجات منخفضة الجودة ،كما يمكن أن تدخل الجسم طفيليات الجيارديا والديدان المستديرة وغيرها حتى عن طريق استهلاك الخضار غير المغسولة جيدا أو مع الماء.

وينصح مالكوف لتحسين صحة الأمعاء والحالة النفسية بإضافة مواد تساعد على تدفق الصفراء إلى النظام الغذائي مثل زيت الزيتون والأفوكادو والخضروات الورقية والمكسرات كما يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء بما فيها التأمل وتقنيات التنفس والعلاج النفسي في التحكم التوتر والقلق حيث يساعد التحكم في الحالة العاطفية على تحسين وظيفة الأمعاء.