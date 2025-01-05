بينهم دينزل واشنطن.. تعرف على مسيرات الفائزين بوسام الحرية الرئاسي الأمريكي

كرم الرئيس الامريكي جو بايدن مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمشاهير والشخصيات الثقافية البارزة بمنحه وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، ليشمل قائمة من الأسماء المعروفة في حفله الأخير كرئيس.

وشمل المكرمون الثمانية عشر بعضًا من أشهر قادة الحزب الديمقراطي وداعميه : هيلاري كلينتون، والمحسن والمانح الرئيسي للحزب الديمقراطي جورج سوروس، وروبرت ف. كينيدي، الذي حصل على التكريم بعد وفاته.

وتضمنت القائمة التي أعدها بايدن أيضًا شخصيات شهيرة في مجالات الرياضة والترفيه والأزياء والسينما. وفيما يلي أسماء كل من المكرمين.

خوسيه أندريس

وبعيدًا عن شهرته كطاهٍ مشهور، أصبح عمل أندريس الخيري عنصرًا بارزًا للغاية في الحرب في غزة أثناء رئاسة بايدن، حيث تولت مجموعة المساعدات التابعة له، World Central Kitchen، دورًا خطيرًا في جلب الطعام إلى المنطقة بعد أن شردت الحرب غالبية سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. في العام الماضي، قُتل سبعة أشخاص يعملون في World Central Kitchen في غارات جوية إسرائيلية أثناء عملهم في غزة، مما لفت الانتباه إلى خطر المجاعة أثناء الحرب والمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة.

بونو

كان المغني وكاتب الأغاني الأيرلندي، الذي وصفه الرئيس بفرقته U2 بأنها "جسر بين أيرلندا وأمريكا"، يتمتع بصداقة وثيقة مع بايدن خلال فترة ولايته. قدم السيد بايدن الفرقة شخصيًا في حفل تكريم مركز كينيدي لعام 2022 واستضاف بونو في خطابه عن حالة الاتحاد لعام 2023.

أشتون ب. كارتر (بعد وفاته)

شغل السيد كارتر، الحاصل على منحة رودس والمدرب الفيزيائي، منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس باراك أوباما. وقد تولى المنصب بعد مسيرة طويلة في البنتاغون واستخدم نفوذه كوزير للدفاع لتوسيع أهلية الخدمة العسكرية للنساء وأفراد الخدمة المتحولين جنسياً. وتوفي عن عمر يناهز 68 عامًا في عام 2022.

هيلاري كلينتون

كانت السيدة كلينتون، السيدة الأولى السابقة وعضو مجلس الشيوخ عن نيويورك، وزيرة للخارجية في عهد أوباما، الذي تنافست معه على ترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2008. ترشحت للرئاسة مرة أخرى في عام 2016 وحصلت على ترشيح الحزب ولكنها خسرت الانتخابات العامة أمام دونالد ترامب.

مايكل جيه فوكس

اشتهر السيد فوكس بأدواره في فيلم "العودة إلى المستقبل" والمسلسل الكوميدي "روابط عائلية" في الثمانينيات. تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون في سن 29 عامًا وأصبح صوتًا رائدًا في مجال الأبحاث حول هذا المرض من خلال مؤسسته.

تيم جيل

بعد تأسيس شركة Quark للتكنولوجيا، التي أنتجت برامج تصميم وتخطيط مبتكرة خلال الثمانينيات والتسعينيات، باع السيد جيل حصته للتركيز على العمل الخيري الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا. وقد استثمرت مؤسسته مئات الملايين من الدولارات في حملات لتغيير السياسة بشأن قضايا مثل المساواة في الزواج والتنمر في المدارس.



جين جودال

تشتهر العالمة والناشطة، التي بلغت عامها التسعين هذا العام، بعملها الرائد في دراسة الرئيسيات والتطور البشري.

فاني لو هامر (بعد وفاتها)

كانت السيدة هامر، وهي ناشطة في مجال الحقوق المدنية ومؤسسة مشاركة لحزب الحرية الديمقراطي في ولاية ميسيسيبي، تكافح من أجل المساواة في التمثيل في السياسة بعد أن ولدت في بيئة زراعية في عصر جيم كرو. توفيت عن عمر يناهز الستين عامًا في عام 1977.

إيرفين جونسون

أصبح جونسون، بطل الدوري الأميركي للمحترفين خمس مرات ونجم كرة السلة المعروف باسم ماجيك، صوتًا مؤثرًا خارج الملعب بعد إعلانه علنًا عن تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية في أوائل التسعينيات ومساعدته في إزالة وصمة العار المرتبطة بالتعايش مع الفيروس. كما كان من المؤيدين المقربين للسيد بايدن خلال حملته الرئاسية، حيث كان يروج للرئيس في ميشيغان.

روبرت ف. كينيدي (بعد وفاته)

كان لروبرت ف. كينيدي مسيرة مهنية حافلة في السياسة الديمقراطية كعضو في مجلس الشيوخ والنائب العام الأمريكي قبل اغتياله في عام 1968. وقد تبنى ابنه روبرت ف. كينيدي الابن الحزب الجمهوري والرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب، وهو اختيار السيد ترامب لمنصب وزير الصحة.

رالف لورين

مصممة الأزياء البالغة من العمر 85 عامًا، والتي كانت ملابسها المفضلة لدى جيل بايدن طوال فترة عملها كسيدة أولى، هي أول مصممة أزياء تحصل على وسام الحرية.

بيل ني

لقد تم زرع شخصية بيل ني في نفسية ملايين الأطفال من خلال دوره كمضيف لبرنامج "بيل ني الرجل العلمي"، ثم ظهر مرة أخرى بعد انتهاء البرنامج في عام 1999 كشخصية مشهورة على تيك توك ومدافع عن العلوم وسياسة المناخ.

جورج دبليو رومني (بعد وفاته)

كان رومني، وهو جمهوري، رئيسًا سابقًا لشركة أميركان موتورز، ثم خدم لاحقًا كحاكم لولاية ميشيغان لمدة ثلاث فترات وكوزير للإسكان في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. وباعتباره حاكمًا، تبنى مجموعة من المواقف السياسية التقدمية بما في ذلك دعم مبادرات الحقوق المدنية ومعارضة الحرب في فيتنام. توفي عن عمر يناهز 88 عامًا في عام 1995.

ديفيد م. روبنشتاين

تبرع الملياردير المؤسس المشارك لمجموعة كارلايل لتمويل العمل في بعض الأماكن الأكثر شهرة في جميع أنحاء واشنطن، بما في ذلك نصب واشنطن التذكاري وحديقة الحيوانات الوطنية.

جورج سوروس

يعد سوروس حليفًا للسيد بايدن ومؤيدًا شرسًا للقضايا الليبرالية، وهو من بين العديد من الشخصيات الديمقراطية البارزة التي حصلت على الجائزة خلال رئاسة السيد بايدن. أصبح السيد سوروس، الملياردير والمتبرع الضخم للحزب الديمقراطي، شخصية مثيرة للجدال في السياسة الأمريكية، وغالبًا ما يتعرض للذم من قبل المعلقين المحافظين.

جورج ستيفنز جونيور

السيد ستيفنز هو صانع أفلام ومنتج ومؤسس معهد الفيلم الأمريكي ومركز كينيدي للتكريم . تشمل أعماله الكتابية والإنتاجية فيلم "الخط الأحمر الرفيع" لعام 1998 ومسرحية عن حياة ثورغود مارشال. خارج السينما والمسرح، ركز عمله على الحفاظ على التراث السينمائي الأمريكي.

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دينزل واشنطن

تم اختيار واشنطن، الممثل الشهير والمتحدث الوطني باسم نوادي الأولاد والبنات في أمريكا لأكثر من 30 عامًا، من قبل بايدن لتلقي الجائزة في عام 2022 لكنه غاب عن الحفل بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

آنا وينتور

السيدة وينتور هي رئيسة تحرير مجلة فوغ، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 1988. وهي من أهم الجهات التي تعمل على جمع التبرعات في قلب دوائر المشاهير الديمقراطيين، كما عملت أيضًا كرئيسة مشاركة لحفل ميت غالا السنوي .

ليونيل ميسي

وكان نجم كرة القدم الأرجنتيني موجودا في القائمة في الأصل لكنه لم يتمكن من قبول الجائزة يوم السبت بسبب تعارض الجدول الزمني.