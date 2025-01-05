الحماية المدنية تنقذ سائقا وطفلين محتجزين داخل أسانسير بأحد العقارات في القاهرة

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سائق وطفلين، محتجزين داخل مصعد مُعطل، بأحد العقارات بمنطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تبلغ بحدوث عطل فنى بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة القسم وبداخله (سائق وبصحبته طفلين).



على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى إستخراجهم بحالة صحية جيدة.

ولاقى ذلك إستحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.