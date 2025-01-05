ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزارة الثقافة تحتفل بمرور 120 عاما على مولد الأديب الكبير يحيى حقي بالقومي للترجمة

يحيى حقي
يحيى حقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالية "فن ترجمة الفكر" بمناسبة مرور ١٢٠ عامًا على مولد الأديب والمثقف البارز يحيى حقي، والاحتفال بطلاب كليتي أداب حلوان وألسن الفيوم لاتمامهم برنامج ترجمة يحيى حقي بالتعاون بين المركز وجامعيتهم.

يأتي ذلك في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة "أبناء رفاعة" التي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في وطننا مصر وفي العالم العربي.


ولد يحيى حقي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 7 يناير عام 1905، وقدَّم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال الأدبية المهمة التي عكست رؤيته للمجتمع المصري، ومن بين أهم أعماله: (قنديل أم هاشم، البوسطجي، فكرة وابتسامة، سارق الكحل، دماء وطين، أم العواجز، صح النوم، عنتر وجولييت، حقيبة في يد مسافر). كذلك أسهم يحيى حقي في كتابة المقال الأدبي، والنقد الأدبي والفني، والدراسات الأدبية، غير القصص والمسرحيات والكتب التي ترجمها.
سيقوم المركز بتكريم الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة أبناء رفاعة ويأتي ذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٩ يناير بقاعة طه حسين في المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.

الحياة الثقافية الدكتورة كرمة سامي اداب حلوان السيدة زينب المركز القومي للترجمة حي السيدة زينب بالقاهرة عنتر وجولييت قاعة طه حسين يحيى حقي