الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الامطار اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالاضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفىء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد، الطقس امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا الى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وهناك امطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 5 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجات.