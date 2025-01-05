"صحة شمال سيناء": هدفنا توسيع نطاق الخدمات على مستوى المحافظة

قالت الدكتورة اينا سلام، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن “مبادرة ١٠٠ يوم صحة”، واحدة من ضمن سلسلة من المبادرات الرئاسية الصحية التي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي.

وأضافت: أن هدف مديرية الصحة بشمال سيناء هو توسيع نطاق الخدمات الصحية حيث تهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الصحية بمبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين ، وذلك من خلال زيارة المنازل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم والكشف المبكر عن الأمراض الأمراض المزمنة وغيرالمعدية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، السمنة والاعتلال الكلوي و الأورام بالإضافة إلى تواجد الفرق الطبية بالمصالح الحكومية والفرق الثابته بمراكز الرعاية الصحية الأولية

كما أشار فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع الي تنوع الخدمات التي تقدمها مبادرة "١٠٠ يوم صحة لتحسين صحة المجتمع، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها. و إن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين، وتعليمهم كيفية العناية بصحتهم وحمايتها والحفاظ عليها

بينما أكد وكيل صحة سيناء أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تصل إلى كل بيت بالمحافظة مع بداية العام ٢٠٢٥ وأنها خطوة نحو تعزيز الرعاية الصحية وتوفيرها للجميع ٢٠٢٥ وتوسيع نطاق الخدمات الصحية يعد بداية مستقبل صحي

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال ان مبادرة "١٠٠ يوم صحة من بيت لبيت"بداية جديدة لبناء الإنسان لعام ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة من خلال مبادرات متنوعة ستعتمد علي بزيارة المنازل في مختلف المناطق والاحياء ،والميادين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.