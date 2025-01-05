82 شهيدا فلسطينيا بالقدس و296 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023

ذكرت محافظة القدس، أن 82 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 296 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الماضي.



وأفادت المحافظة - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد - بتسجيل 2060 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 479 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و116 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 69017 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 439 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.