عمر كمال عبدالواحد يخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه من مباراة سموحة

يخضع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته الصحية وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة.

ويعاني عمر كمال عبدالواحد من إصابة بالتواء فى الركبة، تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدد نتيجة الفحوصات الطبية موقف عمر كمال عبدالواحد من المشاركة في التدريبات الجماعية وفرصة في اللحاق بلقاء الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية أمس السبت، عقب عودة بعثة الفريق من الجزائري بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.