لابيد: اضطرار جندي احتياط إلى الفرار لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة فشل سياسي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن اضطرار جندي احتياط إلى الفرار لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة.



وأضاف "لابيد" في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، لا يمكن أن يعيش جنود الجيش سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط في ظل الخوف من السفر إلى الخارج خشية اعتقالهم.

وفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لم تعد تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، داعيًا إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى وإنهاء العمليات العسكرية.

وأشار لابيد إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لدوافع سياسية، مؤكدًا: "الحرب في غزة أصبحت عبئًا ولا تحقق أهدافنا الأمنية، بل تُسبب أضرارًا عكسية".

وشدد لابيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في جباليا شمال غزة، قائلاً: "يُقتل جنود كل يوم، ولم تعد هناك أهداف استراتيجية تُبرر استمرار العملية".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه شمال القطاع منذ 5 أكتوبر الماضي، بزعم منع حركة حماس من استعادة قوتها. فيما يصف الفلسطينيون هذا الهجوم بأنه محاولة لاحتلال المنطقة، تهجير سكانها، وفرض منطقة عازلة وسط قصف مكثف وحصار خانق يحرمهم من أبسط مقومات الحياة.

ودعا لابيد إلى التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية بذل الجهود لتحقيق اتفاق شامل. وقال: "إذا كان بإمكاننا استعادة أسير إسرائيلي واحد أو أكثر، علينا السعي لتحقيق ذلك بكل الوسائل الممكنة".

كما تطرق لابيد إلى ملف إيران النووي، مشددًا على أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم في إطار تحالف دولي، ويفضل أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة.