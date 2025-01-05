صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 30,274.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.52%، وصولًا إلى مستوى 6,732.74 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.74%، مسجلًا 13,314.39 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 8,328.76 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 11,486.29 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 37,503.05 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.26%، وصولًا إلى 3,176.71 نقطة.