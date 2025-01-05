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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة 

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 30,274.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.52%، وصولًا إلى مستوى 6,732.74 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.74%، مسجلًا 13,314.39 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 8,328.76 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 11,486.29 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 37,503.05 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.26%، وصولًا إلى 3,176.71 نقطة.

البورصة مؤشرات اسهم شركات