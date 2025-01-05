اليوم.. حفل تكريم أحمد الحجار بـ " 100 سنة غنا" في دار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية اليوم الأحد، حفل تكريم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة الفنانة أنوشكا والفنان أحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد وذلك فى الثامنة مساء على المسرح الكبير.

ويقام الحفل ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام في الأوبرا بالتعاون مع النجم على الحجار.

يستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من أعماله الشهيرة منها أخويا الحبيب ، نادنى ، أعذرينى ، أنا بيكي يا سمرة أكون ، كنت فاكر ، إمتى المغرمين ، لملمت خيوط الشمس ، في كل فنجان قهوة ، كنت بحلم ، ماليش غير قلب ، أنا حلمك ، الأحلام ، بحبك و إنطلق العصفور ، لا تسألينى ، دورى ولفى ، عود ، لما الشتا يدق البيبان ، مشاعر ، إكرمنا يارب و يعني إيه كلمة وطن .

أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار ، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار) ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب ، اصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.

المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .

واعتذر الفنان هشام عباس عن المشاركة في حفل اليوم بسبب مرضه بالتهاب في الحنجرة الذي يتطلب الراحة لعدة أيام مقبلة.

