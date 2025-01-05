نتنياهو يدعو لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة وزراء الدفاع والأمن القومي والمالية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة وزراء الدفاع والأمن القومي والمالية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، تُعقد جلسة أمنية دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتزامن مع تقدم المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع قطاع غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة عبر الهجمات الجوية والبرية والبحرية، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقد شنت قوات الاحتلال مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مرتكبة مجازر دموية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل، مما أدى إلى وضع إنساني كارثي بفعل الحصار المستمر ونزوح أكثر من 90% من السكان.

يعاني سكان قطاع غزة، خاصة في محافظتي غزة والشمال، من أوضاع إنسانية شديدة القسوة، في ظل انقطاع حاد لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود. كما أسفر العدوان والحصار الممتد منذ 17 عامًا عن نزوح نحو مليوني شخص، ما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.