أستاذ علوم سياسية: يجب تضافر الجهود الدولية لردع إسرائيل عن جرائمها الوحشية

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل في قطاع غزة، والتي تخالف كل أحكام القانون الدولي والإنساني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» ، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الحرب والإبادة الجماعية من خلال قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية والمنازل والمنشآت في قطاع غزة.

وتابع: «من يساعد إسرائيل في استمرار عدوانها بقطاع غزة هي حالة الصمت من جانب المجتمع الدولي، وعدم التحرك الدولي بالمعدلات اللازمة وعدم وجود رادع لإيقاف هذه المجزرة»، لافتا إلى أنّ المطلوب الآن من المجتمع الدولي هو الوقوف وقفة واحدة للضغط على إسرائيل، إذ أنه بدون هذا الضغط لن تتراجع.

وأوضح أنّ أمريكا هي الداعم الأكبر لإسرائيل، بالتالي الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية، من أجل إيجاد رادع لإسرائيل أمام هذه الانتهاكات المستمرة.