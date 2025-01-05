خبير أثري: أكثر من 100 ماكينة ذاتية و20 موقعا أثريا ضمن منظومة التحول الرقمي

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن تطبيق منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية الخاصة بزيارة المواقع الأثرية المصرية تعد خطوة مهمة، إذ إن هناك أهمية كبيرة للتحول الرقمي بقطاع الآثار في مصر من خلال التيسير على السائحين والزائرين ومنع الازدحام والتكدس، ما ساهم في تحقيق معدل السرعة والدقة في عملية التحصيل والتسهيل على الزائرين.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أنّ هناك تشغيل مستمر لماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول في عدد من المواقع الأثرية، والتي تتيح للزائرين المصريين والسائحين شراء التذاكر باستخدام الكروت البنكية بمختلف أنواعها، فضلا عن إتاحة شراء التذاكر من خلال منافذ بيع موجودة في الكثير من بوابات دخول المتاحف، أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

وتابع: «جرى تركيب أكثر من 100 ماكينة ذاتية لشراء تذاكر الزيارة في أكثر من 20 موقعا أثريا، إضافة إلى المكاتب الخاصة بحجوزات شركات السياحة، كما بدأ تشغيل هذه الماكينات بالفعل في المتحف المصري بالتحرير في يونيو الماضي».