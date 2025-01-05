مدينة "شنتشن" الصينية تسجل رقما قياسيا في مجال توصيل الطلبات عبر طائرات دون طيار

سجلت مدينة شنتشن" بمقاطعة "قوانجدونج" جنوب الصين رقما قياسيا في مجال توصيل الطلبات باستخدام طائرات بدون طيار بعد أن وصلت الطلبات إلى ما يربو على 300 ألف طلب، حيث أنه تمت إتاحة الخدمة التي أطلقتها إحدى المنصات في الأحياء السكنية والمناطق السياحية والمؤسسات التعليمية.



وأعلنت الصين - حسبما نقل تلفزيون "بريكس" في نسخته الإنجليزية اليوم الأحد - عزمها اتخاذ خطوات لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي الذي سيساهم في إنشاء نظام صناعي حديث، وذلك خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي.

يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.