ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية

أونروا
أونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مطالبة إسرائيل بالتراجع عن قرار حظرها للوكالة.


يأتي ذلك قبل أقل من شهر - تحديدا بنهاية يناير الجاري - على دخول قرار سلطة الاحتلال حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر الماضي.
وقالت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما - في بيان اليوم /الأحد/ - إن "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشددة على أن "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع الكنيست عن قرار حظرها".
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

أونروا الأراضي الفلسطينية إسرائيل