المشدد 10 سنوات لعاطل و5 سنوات لـ 3 آخرين بتهمة انتحال صفة ضباط وخطف شخص بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل، واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في بمنطقة دار السلام .

وجاء في أمر الاحالة ان المتهمين خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الأغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه الي حيث كمن له الاول حتي الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.

واضاف امر الاحالة ان تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته.

وأشار أمر الاحالة ان المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا مجهول المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه علي مفتاح سيارته واخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها حال تركها بالطريق العام فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية حوزته وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .