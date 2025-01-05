ممدوح عبدالعليم.. بصمات فنية رغم الرحيل المبكر

تحل اليوم الموافق ٥ يناير ذكرى رحيل الفنان ممدوح عبد العليم، عن عمر ناهز الـ٦٠ عاما، وقدم خلال مسيرته الفنية رحلة حافلة بالأعمال الهامة.

مدرسته الفنية

يعتبر الفنان ممدوح عبد العليم من النجوم القلائل، والذين قدموا منهج فني بطابع خاص، وكانت الشخصية الفنية هي البطل الرئيسي طوال تقديمها، لا ينفصل وجدانياً عن جمهوره طوال العمل، ويقدم كل ما يخدم الشخصية والإقناع بها، دون أي زياده أو تكلف.

بصمات درامية

قدم الفنان ممدوح عبد العليم عدد من الأعمال الدرامية الهامة، بدأ منذ منتصف الثمانينيات وشارك بأهم المسلسلات في عصر الدراما الذهبي، ومع توهجه مع الجمهور، قدم دراما ممدوح عبد العليم ببطولة خاصة لأعمال لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وجاء الدور الدرامى الأبرز بتجسيد شخصية الرجل الصعيدي فى مسلسل "الضوء الشارد"، والذى يعد ملحمة فنية خاصة، قدم من خلاله تناغم فنى بين الرجل الصعيدي الصلب المشاعر، وقام بالتدرج حينما غازل الحب قلبه الصلب.

رغم نجاح البدايات .. السينما لم تنصفه

رغم المشاركات الفنية لعدد من أعمال سينمائية هامة، مثل البرئ، والبطولة في فيلم بطل من ورق، إلا أنه لم تنصفه السينما.

فى لقاء تلفزيوني لزوجته الإعلامية شافكى المنيري، كشفت أن زوجها الفنان ممدوح عبد العليم، اتخذ قرار بالتركيز على الدراما والابتعاد عن السينما.

وأكدت أنه كان يصف جيله هو وهشام سليم بجيل المظاليم، وذلك لأنه لم ينل الفرصة السينمائية بشكل كبير، وكان يؤكد على سعادته كلما تقابل مع الجمهور بالشارع ويلقى الإشادة باختيار أدواره، وهو ما ساعده على قرار الابتعاد عن السينما والتركيز على الدراما.

أيام فى بيت المحترم

بعد رحيل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، قررت زوجته الإعلامية شافكى المنيري أن تنعى زوجها بكتاب يحمل عنوان "أيام في بيت المحترم"، ومن دلالة عنوان الكتاب يصل لك كم التحضر والاحترام الذى كان يتعامل به داخل أسرته الصغيره.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان ممدوح عبدالعليم الكثير من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية أبرزها فيلم "البريء، كتيبة الإعدام، سمع هس، العذراء والشعر الأبيض، تحت التهديد، بطل من ورق"، وعلى مستوى الدراما قدم "ليالى الحلمية، خالتي صفيه والدير، الضوء الشارد، المصراوية، أبيض فى أبيض، شط إسكندرية، السيدة الأولى".