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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش ديوان "ارتعاشات قلب" للشاعرة نجلاء حسن

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تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان "ارتعاشات قلب" للشاعرة والكاتبة نجلاء حسن، وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير الجاري، بمقر المكتبة في الزمالك، وبرعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

تجمع الندوة نخبة من الأدباء والمبدعين، حيث يحضر الشاعر أحمد سويلم، والدكتور أحمد الباسوسي، والدكتور عوض الغباري، لمناقشة الديوان الذي يمثل إضافة هامة للمشهد الأدبي المعاصر.

وتعد هذه الندوة فرصة قيمة لعشاق الأدب والشعر للاستمتاع بمناقشات ثرية حول ديوان "ارتعاشات قلب" واكتشاف جوانب جديدة في عالم الشاعرة نجلاء حسن الأدبي.

مكتبة القاهرة الكبرى ديوان ارتعاشات قلب ارتعاشات قلب الكاتبه نجلاء حسن