أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 464 شاحنة و 10 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين سينا و Alcudia Express... فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكب بموانيها.
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تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 464 شاحنة و 10 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 464 شاحنة و 10 سيارة.