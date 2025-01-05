تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 464 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين سينا و Alcudia Express... فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكب بموانيها.

