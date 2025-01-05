ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 464 شاحنة و 10 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة  دليلة بينما تغادر السفينتين سينا و Alcudia Express... فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و  Alcudia Express  وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكب بموانيها.
 

إجمالي المركز الإعلامي السفينة الواردات الميناء بضائع عامة ومتنوعة