انتهاء عمليات البحث عن رفات ومتعلقات ضحايا حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ انتهاء عمليات البحث عن رفات ومتعلقات ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"؛ والذي أسفر عن مقتل 179 شخصا قبل نحو أسبوع في مطار موان الدولي.



وقالت السلطات - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن عناصر الإطفاء والشرطة والطب الشرعي أكملت الجولة الثالثة من البحث عن ذيل الطائرة أمس الأول/ الجمعة/.. مضيفة أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد تم تسليم 151 جثة إلى ذويهم، ومن المرجح أن يتم تسليم باقي الجثث في وقت لاحق اليوم.

وقد تمكنت السلطات من انتشال جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 179 شخصا وقامت بتسليم المتعلقات التي تم التحقق من ملكيتها إلى ذويهم.