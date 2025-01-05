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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتهاء عمليات البحث عن رفات ومتعلقات ضحايا حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية

تحطم طائرة كوريا
تحطم طائرة كوريا الجنوبية
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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ انتهاء عمليات البحث عن رفات ومتعلقات ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"؛ والذي أسفر عن مقتل 179 شخصا قبل نحو أسبوع في مطار موان الدولي.


وقالت السلطات - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن عناصر الإطفاء والشرطة والطب الشرعي أكملت الجولة الثالثة من البحث عن ذيل الطائرة أمس الأول/ الجمعة/.. مضيفة أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد تم تسليم 151 جثة إلى ذويهم، ومن المرجح أن يتم تسليم باقي الجثث في وقت لاحق اليوم.
وقد تمكنت السلطات من انتشال جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 179 شخصا وقامت بتسليم المتعلقات التي تم التحقق من ملكيتها إلى ذويهم.

السلطات في كوريا الجنوبية ضحايا حادث تحطم الطائرة جيجو إير مطار موان الدولي