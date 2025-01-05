دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الأحد، في مواجهة صعبة للفريق السماوي على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز ورد الاعتبار أمام الترجي التونسي بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بملعب رادس من أجل الأقتراب من حجز تذكرة التأهل إلى ربع النهائي عن المجموعة الرابعة.

ترتيب مجموعة بيراميدز

الترجي التونسي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا الأنجولي 2 نقاط

دجوليبا المالي 2 نقاط

قائمة بيراميدز أمام الترجي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

وشهدت قائمة بيراميدز للقاء الترجي، عودة رمضان صبحي وماييلي ووجود النيجيري صديق إيجولا لأول مرة بعد قيده في القائمة الأفريقية.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.