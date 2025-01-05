اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 5 يناير 2025، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.

يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

خطة الطرح في يناير

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. تأتي هذه الطروحات في إطار جهود الوزارة لسداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل العطاءات

وفقًا للخطة، ستطرح وزارة المالية 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا. كما سيتم طرح أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالسندات، تعتزم الوزارة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 3 سنوات بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

البنوك الأكبر استثمارًا في أدوات الدين

تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتمويل عجز الموازنة.

ويتم إصدار هذه الأدوات من خلال 15 بنكًا تشارك ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.