"الدفاع الروسية": تدمير 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 61 طائرة مسيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط 37 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

