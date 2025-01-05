وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق كوستاس سيميتيس

توفي رئيس الوزراء اليوناني الأسبق كوستاس سيميتيس، اليوم /الأحد/، عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أعلن تليفزيون "إرتنيوز" العام.

وكان كوستاس سيميتيس، أحد مؤسسي حزب باسوك "الحركة الاشتراكية اليونانية"، وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1974 وذلك بعد انهيار ديكتاتورية العقداء.

وترأس سيميتيس الحزب خلفا لأندرياس باباندريو، الزعيم التاريخي للحزب، وكان رئيسًا للوزراء من عام 1996 إلى عام 2004. وقد لعب دورًا حاسمًا في اعتماد اليونان لليورو في عام 2001.

