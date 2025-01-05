وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيا، من نظيرة الأمريكي، أنتوني بلينكن، تناولا خلاله التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.

وناقش الوزيران الأوضاع في قطاع غزة، إذ أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، كما شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق آخر، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور المهم الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.