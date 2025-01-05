أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 796 ألفا و490 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 796 ألفا و490 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1730 جنديًا ما بين قتيلا وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و686 دبابة و20 ألفا و119 مركبة مدرعة و21 ألفا و603 من النظم المدفعية و1257 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3006 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و677 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و940 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و447 طائرة بدون طيار".