الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد، حيث هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م.

كما تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفىء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد، الطقس امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا الى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجة .