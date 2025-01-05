تكليف 3 وكلاء جدد بمهام جديدة في مركز البحوث الزراعية

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قرار بتكليف كل من الدكتورة اميرة عبد النبي السعيد، وكيلا لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للقاحات الفيروسية، والدكتورة نشوي كمال عبد الحميد وكيلا لذات المعهد للبحوث، الدكتور ناصر شعبان علي وكيلا للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وتقدم وزير الزراعة، بخالص التهنئة لوكلاء المعاهد الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم، فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم متمنيا لهم التوفيق.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية: انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد.