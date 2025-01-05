أسطورة أم حقيقة؟.. أطباء يكشفون حقيقة مشروبات "تنظيف السموم"

كشف تقرير طبي نشرته مجلة نيويورك بوست عن فوائد مشروب بسيط يتكون من الخيار، الكرفس، وعصير الليمون، والذي يمكن أن يساهم في تحفيز حركة الأمعاء ودعم فقدان الوزن.

وأشار التقرير الطبي إلى أن المشروب يتكون من الخيار والكرفس وعصير الليمون وهي من ابسط الخضروات ولكنها تحتوى على العديد من الفوائد، موضحا انه للحصول على المشروب قم بتقطيع الخضروات ووضعها في الخلاط مع إضافة نحوا 240 إلى 480 مل من الماء وعصير نصف ليمونة.

ويساهم الخيار والكرفس في تنقية الجسم والتخلص من الماء الزائد والنفايات أما مضادات الأكسدة في الليمون فستساعد الأمعاء وأيضا ستعطي نكهة للمشروب.

تحذير طبي

وعلى الرغم من أن مكونات هذا المشروب لها فواد عديدة على الصحة العامة إلا أن معظم الأطباء حذروا من اتباع الوصفات المنتشرة عبر المنصات الاجتماعية والتي تدعي تنظيف السموم من الجسم واصفين إياها بأنها مجرد أسطورة.

وأوضح الدكتور توماس ألويا أخصائي سرطان الكبد والجراحة في مركز ام دى أندرسون لأمراض السرطان التابع لجامعة تكساس أن الكبد هو جهاز التنقية لدينا وإنه مصمم للقيام بذلك حيث إن عمل الكبد ينطوي على تنظيف السموم من كل ما يدخل أجسامنا عن طريق الأكل أو التنفس وغير ذلك وهو ما يبقينا على قيد الحياة.

واضاف ان الجسم نفسه هو خبير في التخلص من السموم بغض النظر عما تأكله والسموم لا تتراكم في الكبد أو الكلى أو أي جزء آخر من جسمك دون التوجه الى اى طرق اخرى .

ومع ذلك هناك بعض الفائدة في ادعاء أن مشروب الخيار والكرفس والليمون هذا يمكن أن يساعد في تحريك الأمعاء والمساعدة على فقدان الوزن.

ويحتوى الخيار على نسبة عالية من السعرات الحرارية والماء وهذه النسبة العالية من الماء رائعة للحفاظ على الترطيب ما يجعل الأمعاء أكثر انتظاما ،كما أنه غني بالألياف وهو أمر أساسي لتنظيم حركة الأمعاء.

وقد وجدت دراسات أن الألياف المعروفة باسم بكتين و تساعد على تخفيف الإمساك ،وعلاوة على ذلك قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم التي تشارك في الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

بالاضافة الى أن الكرفس أيضا منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف ما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع أسرع ويساعد أيضا على تحريك النفايات عبر جهازك الهضمي.

ومن الفوائد الأخرى لتناول هذا المشروب هي الوقاية من السرطان وألزهايمر بالإضافة إلى مساعدته على خفض ضغط الدم بالاضافة الى ان الليمون يساعد أيضا على تحقيق أهداف فقدان الوزن لاحتوئه على مركبات فلافونويدية والتي ثبت أنها تقلل من امتصاص الدهون.