أسعار الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 5 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيها للشراء، 4303 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3923 جنيها للشراء، 3944 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيه للشراء، 3765 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3210 جنيها للشراء، 3227 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيها للشراء، 2510 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29960 جنيه للشراء، 30120 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 133123 جنيها للشراء، 133834 جنيها للبيع.