أسعار الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 50.71 جنيه للشراء، مقابل 50.81 جنيه للبيعفي بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار نحو 50.72جنيه للشراء، مقابل 50.82 جنيه للبيع، في بنكي (مصر، والأهلي المصري).

كما سجل سعر الدولار نحو 50.72 جنيه للشراء، مقابل 50.82 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدوليCIB، وقناة السويس، والإسكان والتعمير، وفيصل الإسلامي، كريدي اجريكول، والبركة، والإسكندرية، والمصرف المتحد).

وسجل سعر الدولار في بنك، أبو ظبي الإسلامي) نحو 50.73جنيه للشراء، مقابل 50.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار نحو نحو 50.75 جنيه للشراء، مقابل 50.85 جنيه للبيع، في بنك (القاهرة، وأبو ظبي التجاري).