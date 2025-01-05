اليوم.. طقس معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية و مائل للدفىء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم الاحد ، امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا الى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجة .