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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

المتهمين بقتل طفل
المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
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تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد ، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين وهما “طارق أ ع” 29 عامًا، عامل بمقهى، و"علي الدين م ع"، 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتحديدًا المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م س م"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأوضح أمر الإحالة، أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاحًا أبيض سكين، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مشرط وحزام من الجلد) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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