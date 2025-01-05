اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته فى الهرم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة متهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاما عاطل، في يوم 17 من نوفمبر 2023، قتل شقيقه المجنى عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينتين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه فى ذات الزمان والمكان قتل والدته بغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان شرع فى قتل زوج شقيقته عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه؛ وسدد له عدة طعنات في الجانب الأيسر من جسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لأذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.