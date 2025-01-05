«رقت عيناي شوقًا» للكاتبة يمنى عاطف كتاب عن السيرة النبوية الشريفة بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب رقت عيناي شوقًا للكاتبة يمنى عاطف ليشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

من أجواء الكتاب

مَن مِنَّا لا يُحِبُّ قصة نبي الله "يوسف" -عليه السلام- لجَمالِها وسهولةِ فهمها؟! مَن مِنَّا لا يُحِبُّ قصة موسى وعيسى ويونس -عليهم السلام- وغيرهم من الأنبياء؟!

لكن.. إذا ذَكرنا قصة سيِّد الخلق "محمد" ﷺ فسنقف كثيرًا؛ لضخامة السِّيرة، وغزارة أحداثها التي يرويها البعض بشكل غير مُبَسَّط للشباب وغيرهم من الجيل الحالي.

وتقول الكاتبة: عزمت وتوكلت " -بعد البحث المُطَوَّل- على تقديم السِّيرة النبويَّة في شكل قصة مُسلسَلة الأحداث.. أحكي فيها مَسيرة رسول الله ﷺ بطريقة مُشَوِّقة غير مُمِلَّة! وأعِدُك: أنَّها ستجعلك تشتاق إلى رؤية الحبيب ﷺ، وستدفع عَينَيك لأنْ "تَرِقَّ شَوقًا إليه!".

وبعد النجاح الكبير لسلسلة الفيديوهات الخاصة بى عن السيرة النبوية الشريفة وتنفيذًا لرغبات السادة المشاهدين حاولت وضع تلك المادة الدسمة فى كتاب ورقى من اجل السادة القراء ولمزيد من الحديث والقراءة عن السيرة النبوية الشريفة.

جدير بالذكر ان يمنى عاطف خريجة كلية التجارة شعبة اللغه الانجلزية جامعة القاهره - لم تشغلها دراستها عن حبها التاريخ الاسلامي والتاريخ بشكل عام لذلك درست العديد من كتب التاريخ الاسلامي في معاهد بالمملكة العربية السعودية ويعتبر رقت عيناى شوقًا كتابها الأول بمعرض القاهرة