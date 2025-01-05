«وحدي.. لكن ونسان» لـ هبة المنسي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

يشارك كتاب "وحدي.. لكن ونسان" للكاتبة هبة المنسي الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع فى النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

يحتوي الكتاب على قصص قصيرة..الزمان: أواخر التمانينات وأوائل التسعينات..

المكان: في كل شبر من محافظات جمهورية مصر العربية..

القصص تحكي عن كل من يبدو أنه يعيش وحيدا وبالرغم من ذلك لا يداهمه الشعور بالوحدة..

وكأنما يناقش الكتاب قضية فلسفية في تفاصيل واقعية..

كيف أن كل المعطيات تقول ان الوحدة هي سمت حياتهم ولكن ما يوجد في تفاصيلهم الصغيرة لا يعكس ذلك..

بل يدل على اكتفائهم وامتلائهم بالحب والبركة والبهجة وحب الحياة …

قصص بسيطة وناس بسيطة وكأنك تتجول في كل محافظات بلدنا الجميلة وترى في وشوش أبطال هذه القصص الأمل والطيابة والبشاشة التي تتمنى أن تراها في حياتك مرة أو مرات …يأخذك الكتاب لتشهد على ما فعله هؤلاء الأبطال لتكون حياتهم نورا لهم ولمن حولهم …

هبه المنسي كاتبة مصرية صدر لها كتاب "سبرتايه قهوة "و كتاب "سحر الأماكن" وهذا ثالث إصدار لها.

هبة حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي إدارة أعمال جامعة عين شمس ودبلومة علوم شرعية من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في البحرين ومدرب ومعلمة معتمدة لعلم الانيجرام التكاملي ومدربة علاقات معتمدة من مدرسة الوعي انيجرام إيجيبت ومعالجة معتمدة بالطاقة الحيوية وهي أم ومحبة للحياة.