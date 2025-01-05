اليوم.. «تشريعية الشيوخ» تناقش قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

تستأنف لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعهما، اليوم الأحد، فتعقدان اجتماعهما عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وبالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية، فيما تستكمل اللجنة مناقشة أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية.

بينما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد شوقي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1952.

ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.

وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".

