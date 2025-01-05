اليوم.. «آثار الشيوخ» تناقش تسجيل دير الأنبا أنطونيوس باليونسكو

تستأنف لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش في اجتماعها الأول المزمع عقده الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزب بشأن تسجيل دير الانبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو).

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني الدارسة المقدمة من النائب رامي جلال بشأن الدبلوماسية الثقافية المصرية استراتيجيات وآليات لتعزيز القوة الناعمة المصرية في سياق التطورات الإقليمية والتكنولوجيا الرقمية.

ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.

وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".