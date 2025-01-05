الصحة العالمية: لا معلومات حديثة عن مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تحصل على معلومات حديثة عن مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقلته إسرائيل في 27 ديسمبر الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "منذ اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في 27 ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية".

وأضاف غيبريسوس في منشور عبر "إكس": "نواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية"، وذكر أن مستشفى "كمال عدوان" دهمته القوات الإسرائيلية وأحرقته وخرج عن الخدمة تماما.

ولفت إلى أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يجب أن تنتهي، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الدكتور أبو صفية في محافظة شمال غزة، وقبل اعتقاله بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.