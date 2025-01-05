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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «تعليم الشيوخ» تبحث إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستأنف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة للتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي.

وتناقش في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة حنان سليمان بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

وتناقش في الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.

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