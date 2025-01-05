اليوم.. «تعليم الشيوخ» تبحث إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية

تستأنف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة للتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي.

وتناقش في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة حنان سليمان بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

وتناقش في الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.