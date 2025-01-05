أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سلوسار، أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما جويا في شمال المقاطعة، وتم تدمير مسيرتين في منطقتي ميليروفسك وتاراسوفسك.

وكتب سلوسار في قناته على "تلغرام": "في شمال مقاطعة روستوف، صدت قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو. فتم تدمير مسيرتين في منطقتي ميليروفسك وتاراسوفسك"، مضيفا أنه بحسب المعطيات العملياتية لم تقع إصابات.

وأشار القائم بأعمال حاكم المقاطعة إلى أن حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار في المباني السكنية والسيارات.

وقال: "بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة في تاغنروغ وقرية نوفوبيسرغينوفكا بمنطقة نيكلينوفسكي، تضررت ممتلكات المواطنين: تحطمت النوافذ وأسطح وجدران بعض المباني السكنية، كما تضرر عدد من السيارات".

ولفت إلى أن "خدمات الطوارئ تلقت في الوقت الحالي رسائل استغاثة من أربع أسر، وانطلقت إلى مكان الحادث".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية مثل مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.