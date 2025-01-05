إعلام يمني: العدوان الأمريكي البريطاني يشن 3 غارات شرق مدينة صعدة

أفادت وسائل إعلام يمنية فجر اليوم الأحد، بأن التحالف الأمريكي البريطاني شن عدة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة صعدة شمال غربي اليمن.

ولفتت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية، إلى أن الطائرات الأمريكية البريطانية شنت 3 غارات على الأقل نحو مدينة صعدة.

يأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الأحد، عن دوي صفارات الإنذار في تليمي العازار بمنطقة الخضيرة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ في منطقة موديعين أطلق من اليمن، وإصابة عشرات الإسرائيليين أثناء هروبهم وتدافعهم إلى الملاجئ بعد الإنذار من الصاروخ، وأكدت "أنصار الله" في ذات اليوم تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا.

ويشدد الحوثيون على أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

كما يستمر تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، بتنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، وشاركت إسرائيل في قصف عدة مواقع في اليمن أيضا.