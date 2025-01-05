إعلام روسي: بوتين يلتقي ترامب في شهر مارس المقبل

أعلن إعلام روسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في شهر مارس المقبل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أنه في تطور قضائي غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن قرار القاضي، خوان ميرشان، تحديد العاشر من يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال الصامتة، وذلك قبل أيام معدودة من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، في حين يضع هذا الحدث التاريخي النظام القضائي الأمريكي أمام اختبار غير مسبوق، حيث سيكون ترامب أول رئيس في تاريخ البلاد يتولى منصبه، وهو يحمل سجلًا جنائيًا.