عاصم الجزار: «الجبهة الوطنية» لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة

الأحد 05/يناير/2025 - 01:54 ص

قال الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن حزب الجبهة الوطنية لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، وإنما يهدف إلى تقديم فكرة واضحة ومؤثرة من خلال مشاركته في الانتخابات، مشيرا أن الحزب هدفه العمل على رد الاعتبار لكلمة السياسة،

وأكد «الجزار» فى حواره لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحياة السياسية والحراك السياسي في الشارع لا يلاقي استحسان المواطنين، مضيفا كان لا بد أن يكون هناك كيان يضع مخرجات الحوار الوطني حيز التنفيذ، ويعمل على تحسين الحياة السياسية.

كما أشار عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن، الحزب سيخوض الانتخابات القادمة بالتعاون مع كافة الأطياف الوطنية، ولن يسير بمفرده أو يقتصر على فئة واحدة.