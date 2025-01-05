ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عاصم الجزار: «الجبهة الوطنية» لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن حزب الجبهة الوطنية لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، وإنما يهدف إلى تقديم فكرة واضحة ومؤثرة من خلال مشاركته في الانتخابات، مشيرا أن الحزب هدفه العمل على رد الاعتبار لكلمة السياسة،

وأكد «الجزار» فى حواره لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحياة السياسية والحراك السياسي في الشارع لا يلاقي استحسان المواطنين، مضيفا كان لا بد أن يكون هناك كيان يضع مخرجات الحوار الوطني حيز التنفيذ، ويعمل على تحسين الحياة السياسية. 

كما أشار عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن، الحزب سيخوض الانتخابات القادمة بالتعاون مع كافة الأطياف الوطنية، ولن يسير بمفرده أو يقتصر على فئة واحدة.

الدكتور عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الإعلامي عمرو أديب الجبهة الوطنية مجلس النواب البرلمان برنامج الحكايه