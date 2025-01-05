عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية بمثابة بيت الخبرة لمساعدة الدولة

الأحد 05/يناير/2025 - 01:44 ص

قال الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يستهدف من لديه قدرة على طرح رؤية لأي مشكلة يعاني منها المجتمع.

وأشار خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إلى أنه أثناء التجهيز لتدشين الحزب تم إجراء مناقشات مع جميع الأطياف السياسية بما في ذلك مع أقصى المعارضين في البرلمان.

ولفت إلى أن الحزب لا يمكن أن يكون معارضة على المشاع كما أنه لن يكون حزب موالاة، موضحًا أن لديه آراء شخصية ولا يعتبر نفسه من المعارضة أو الموالاة.

وشدد على أن الحزب يحرص على أن يكون بيت خبرة لمساعدة الدولة، لكنه لن يكون سُلَّمًا للصعود للبرلمان أو للحكومة، مؤكدا أن قوة الحزب نابعة من خبرات وتجارب أعضاء الهيئة التأسيسية.